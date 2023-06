Acusado de esfaquear colega de trabalho é preso no Rio

Um jovem de 20 anos foi preso, na última terça-feira (27/06), após ser acusado de esfaquear um colega de trabalho durante o último final de semana. Funcionário de um restaurante no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, o homem teria sido flagrado por câmeras de segurança desferindo golpes com uma faca contra o cozinheiro do estabelecimento.

O crime aconteceu no último domingo (25/06). A vítima, mesmo ferido, conseguiu fugir dos ataques, mas foi perseguida pelo acusado, segundo relatos. O jovem largou a faca e fugiu pela porta principal do restaurante. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete), que, após investigações, solicitou à Justiça uma mandado de prisão preventiva contra o homem, por tentativa de homicídio.

