Vídeo: blindado da PM é atingido por tiros na Zona Norte

Durante uma operação realizada no sábado (24) na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio de Janeiro, um policial militar flagrou o exato momento em que criminosos atingiram um veículo blindado. A ação resultou na prisão de cinco suspeitos ligados à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que domina a região como parte do Complexo de Israel.

O vídeo gravado pelo policial mostra o veículo blindado descendo uma rua da comunidade enquanto os tiros são direcionados ao carro. É possível ver um dos disparos acertando a calçada momentos antes de atingir o veículo. Como resultado dos tiros, o vidro do veículo ficou completamente trincado. "Ali, tá batendo ali ó. Estão tentando acertar a gente aqui. Vai descendo um pouquinho. Tá pegando aqui no carro. Pegou aqui", narrou o policial.

A operação foi realizada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Olaria, com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Segundo informações da Polícia Militar, os agentes do 16º BPM prenderam cinco suspeitos na Avenida Antenor Navarro durante uma abordagem. Na ocasião, foram apreendidos três rádios comunicadores.

Na comunidade Cidade Alta, os cães do BAC detectaram cerca de 20 kg de drogas, incluindo maconha e cocaína, em uma construção abandonada. A PM informou que várias barricadas foram removidas de diversos pontos da região.

Os cinco suspeitos presos e todo o material apreendido foram apresentados na 22ª Delegacia de Polícia (Penha).