Carnes estragadas são apreendidas em açougue na Zona Norte

Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) apreenderam, nesta segunda-feira (26), aproximadamente 200 kg de carne considerada imprópria para consumo em um açougue na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma fiscalização realizada no estabelecimento, após denúncias de moradores da região. Na ocasião, o responsável pelo espaço foi preso em flagrante.

As denúncias encaminhadas aos policiais diziam que o açougue em questão estaria vendendo carnes estragadas aos consumidores. Os agentes da Decon, ao realizarem a inspeção no local, constataram a veracidade das informações, confirmando a comercialização de carnes bovinas, suínas e aves em condições precárias de conservação.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, as carnes apreendidas estavam descongeladas, o que já é um indício de irregularidade sanitária, e as peças armazenadas na câmara fria do açougue apresentavam condições de higiene inadequadas. Diante dessa situação, o responsável pelo estabelecimento foi imediatamente detido e conduzido à Decon, onde foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo.



A apreensão dessas carnes impróprias tem como objetivo proteger a saúde e a segurança dos consumidores, uma vez que o consumo de produtos de origem animal nessas condições pode acarretar sérios riscos à saúde, incluindo intoxicações alimentares e outras doenças relacionadas.