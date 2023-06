Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro

Um motorista de aplicativo que estava desaparecido desde o último domingo (25) foi encontrado morto dentro do próprio carro, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, com uma marca de tiro.

Leones Oliveira Rodrigues, de 30 anos, foi achado no banco de trás do veículo, com as mãos e os pés amarrados, em frente à casa dele. O carro estava mal estacionado.

Parentes contaram que Leones saiu para trabalhar normalmente e por volta das 23h parou de responder à família.

Leia Mais



➣ Polícia apreende dois adolescentes que utilizavam plataforma na internet para cometer violência sexual

➣ Mãe e padrasto acusados de abusar de menina de 12 anos

O carro pertence ao pai de Leones e tem um rastreador por GPS. A família percebeu que o veículo ficou parado em frente à casa depois de 1h de segunda-feira (26).

A família ficou preocupada porque Leones disse que tinha uma corrida agendada para a manhã de segunda. Quando a irmã foi procurá-lo, encontrou o veículo parado na Rua Aurélio de Oliveira, na Zona Oeste, e acionou a polícia.

A Polícia Militar disse que encontrou o corpo baleado e que a partir daí acionou a Polícia Civil.

"Uma covardia que fizeram. Ele não merecia isso. Acabou de se formar. Era bombeiro, estava cheio de sonhos", disse o pai de Leones.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e vai ouvir testemunhas.