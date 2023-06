Assassinato de motorista na Zona Norte ainda é investigado

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continua na busca de informações que possam levar à identificação e captura dos envolvidos na morte do motorista de aplicativo, Leones de Oliveira Rodrigues, de 30 anos.

Sem contato com os familiares desde do último domingo (25), ele foi encontrado morto dentro do carro que dirigia, em frente a sua residência, na madrugada desta segunda-feira (26), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava no banco traseiro, com as mãos amarradas e tinha uma marca de tiro na parte de trás da cabeça.

Leia também:

➣Carnes estragadas são apreendidas em açougue na Zona Norte

➣Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro de carro

Parentes contaram que Leones saiu para trabalhar normalmente e por volta das 23h parou de responder à família. O carro pertence ao pai de Leones e tem um rastreador por GPS. A família percebeu que o veículo ficou parado em frente à casa depois de 1h de segunda-feira (26).



A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local e assumiu o caso. Segundo a Polícia Civil, familiares foram ouvidos e testemunhas prestarão depoimento. A investigação está em andamento para esclarecer a motivação e os autores do crime.

Quem tiver informações sobre os envolvidos na morte de Leones Rodrigues, denuncie de anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.