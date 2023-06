Vídeo: colisão em "globo da morte" deixa motociclistas feridos

Uma apresentação circense na cidade de Bom Jesus do Itabapoana acabou em tragédia quando dois motociclistas ficaram gravemente feridos após uma colisão dentro do famoso "globo da morte". O caso aconteceu na noite do último sábado (24) e chocou o público presente, que assistia atônito à cena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h07 e prontamente se dirigiu ao local na Avenida Governador Roberto Silveira. Paulo Roberto L. Silva, de 29 anos, foi resgatado e levado às pressas para o Hospital São Vicente de Paulo. No momento, não dispomos de informações sobre o estado de saúde atual de Silva.

O acidente ocorreu diante dos olhares atentos de pessoas que assistiam à apresentação. Diversos espectadores registraram o momento em vídeos, onde é possível ver os dois motociclistas realizando manobras arriscadas dentro da jaula metálica. O impacto foi tão severo que ambos os motociclistas foram arremessados com violência dentro do "globo da morte".

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente e levantando informações adicionais para determinar as causas precisas da colisão. O circo em questão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.