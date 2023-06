Mãe e padrasto acusados de abusar de menina de 12 anos

Um casal foi preso nesta segunda-feira (26) por abusar sexualmente da própria filha de 12 anos, no Morro do Borel, na Tijuca, no Rio. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime foi cometido pelo padrasto com a conivência da mãe.

Na semana passada, os três estiveram na 19ª DP (Tijuca) e relataram que, dias antes, o padrasto havia tocado nas partes íntimas da menina. A presença do suspeito na delegacia causou desconfiança por parte de policiais, que passaram a supor uma possível conivência da mãe.

Durante a investigação, a vítima revelou que já havia sido abusada sexualmente pelo padrasto há dois anos e o ato teve consentimento da mãe. Os policiais também apuraram que o casal mentiu durante o depoimento e que jovem teria sido ameaçada pelo suspeito no caminho da delegacia.

Após um trabalho de monitoramento e da expedição dos mandados de prisão preventiva, o casal foi preso na comunidade. Além do crime de estupro de vulnerável, a mãe responderá por falso testemunho e o homem, por ameaça baseado na Lei Henry Borel.