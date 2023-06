Ferida por bala perdida na Baixada, diarista segue internada

Claudia Maria da Silva Santos, de 54 anos, uma diarista residente em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, continua hospitalizada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) após ter sido atingida por uma bala perdida. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde da cidade, Claudia encontra-se estável e lúcida.

Ela deu entrada no hospital no dia 17 de junho, logo após ter sido atingida por um disparo enquanto transitava pela Rodovia Washington Luiz (BR-040). No mesmo dia, ocorreu uma operação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na morte de Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, atingida na mesma rodovia.

Segundo relatos de Patrícia Silva, filha da diarista, sua mãe foi baleada a caminho de casa depois de participar da celebração do aniversário de um colega em uma igreja de Duque de Caxias. Um dos tiros atravessou o porta-malas do veículo e atingiu Claudia, que estava no banco do carona.

Ao tentar voltar à rodovia para socorrer sua esposa, o companheiro de Claudia, José Vitorino, deparou-se com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente a encaminhou ao HMAPN. A mulher passou por uma cirurgia de emergência para drenagem do tórax perfurado.

A família acredita que o disparo que atingiu Claudia tenha ocorrido na mesma ação que resultou na morte de Anne Caroline. Tanto a PRF quanto a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal estão conduzindo investigações para determinar se os dois casos estão relacionados à mesma ocorrência.

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) responsável pelos disparos que resultaram na morte de Anne Caroline foi solto no domingo, dia 18. Ele havia sido preso no sábado, mas durante a audiência de custódia recebeu liberdade provisória.

Apesar da liberação, o policial continuará afastado preventivamente das atividades operacionais. A Corregedoria da PRF e a PRF estão conduzindo um procedimento interno e acompanhando as investigações em curso.