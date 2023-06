Três homens são baleados em diferentes bairros de SG

Três homens foram baleados em diferentes bairros de São Gonçalo, na noite deste sábado 24. As vítimas receberam atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Até o momento, nenhum suspeito pelos crimes foi identificado ou preso.

Nos três casos, os feridos chegaram na unidade de saúde utilizando meios próprios. O primeiro socorro aconteceu às 22h02, e foi de um jovem de 23 anos, do bairro Santa Isabel. Às 22h09, um outro jovem foi levado à emergência e contou que foi baleado no Sacramento. Cerca de 20 minutos depois do primeiro atendimento, um homem de 29 anos, também ferido por disparos de arma de fogo, contou que foi baleado no Jardim Catarina.

Segundo a unidade de saúde, os feridos estão estáveis.

Procurada, a PM ainda informou quem não fazia operações nestes locais. "Nenhuma ocorrência envolvendo ação da Polícia Militar. Casos investigados pela respectivas delegacias de área".

Todas as três tentativas de homicídios devem ser investigadas pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).