Vídeo: secretário de Posturas de Arraial do Cabo é assassinado em Iguaba

O secretário de Posturas de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (24), após se envolver em uma discussão de trânsito na cidade vizinha, Iguaba Grande. O autor dos disparos é um ex-PM que já se encontra preso. Ele foi capturado em uma unidade hospitalar de Cabo Frio.

Diego Veríssimo, era Sargento da Polícia Militar, e estava afastado de suas funções desde que assumiu o cargo de secretário de Posturas.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Segundo testemunhas, o crime aconteceu na Rua Augusta Coutinho, Centro. Os dois homens teriam discutido no trânsito e durante a briga, o ex-PM teria atirado contra o secretário que reagiu. Diego chegou a ser socorrido com vida para a Unidade de Pronto Socorro (UPA) de Iguaba Grande, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa do secretário também foi ferida, mas sem gravidade.

Leia também:

➢ Jovem gonçalense desaparecido é encontrado morto em Búzios

➢ Suspeito é preso com revólver e munição em Cabo Frio

O criminoso foi preso no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, baleado no braço. Segundo a polícia, contra ele constavam quatro mandados de prisão pelo crime de homicídio.

A Polícia busca agora o dono do veículo onde estava o ex-PM, que fugiu abandonando o veículo. O automóvel foi levado até a 126ª DP, onde permanece apreendido.

Qualquer informação que ajude a polícia pode ser repassada para 2253-1177. O anonimato é garantido.