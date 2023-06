Acidente com linha chilena deixa criança em estado grave

Uma menina de apenas 2 anos teve suas pernas cortadas por uma linha chilena enquanto brincava na porta de sua casa, no último domingo (25). O caso aconteceu na comunidade do Antares, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A família relatou que o incidente ocorreu de forma repentina, sem que houvesse qualquer aviso prévio.

Após o acidente, a criança foi prontamente socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz. Os ferimentos nas duas pernas foram graves, exigindo que ela recebesse 15 pontos em uma delas e sete pontos na outra. A Fundação Saúde informou que a menina foi atendida com "ferimento corto-contuso em membros inferiores", passou por sutura e recebeu alta posteriormente.

Leia também:

➢ Três homens são baleados em diferentes bairros de SG

➢ Vídeo: secretário de Posturas de Arraial do Cabo é assassinado em Iguaba

Apesar de ser um produto proibido por lei em muitos lugares devido ao seu potencial de causar lesões graves e até mesmo fatais, a linha chilena ainda é comercializada clandestinamente em diversas regiões.

Desde julho 2019, uma lei do estado do Rio de Janeiro proíbe a venda, o uso, o porte e a posse de cerol ou de linha chilena. Segundo a determinação, quem for pego usando o produto poderá receber uma multa no valor de R$ 342. Existe, inclusive, um grupo chamado Movimento Cerol Mata – formado em sua maioria por motociclistas, que reivindica maior fiscalização e punições mais severas para quem usa as linhas proibidas.