Governador e prefeito de Maricá se reúnem para conversar sobre Batalhão da PM e posto do Detran na cidade

O governador do estado, Cláudio Castro (PL), e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), se encontram nesta segunda-feira (27/03) para conversar sobre dois projetos na cidade. O governador deve assinar protocolos de intenção para a construção de um Batalhão da Polícia Militar e de um novo posto do Detran no município.

O Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luizinho (PP), também deve participar do encontro, que acontece às 16h no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro São José do Imbassaí. Além da conversas a respeito dos futuros projetos, a cerimônia também deve confirmar o compromisso do Governo do Estado em entregar ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Maricá duas novas ambulâncias de UTI móvel.

Além dos veículos em Maricá, seis carros do tipo serão entregues à Prefeitura de Niterói também nesta segunda (27/03), às 14h, como parte do projeto “SAMU 100% RJ”.

BPM em Maricá

A construção do prédio do Batalhão em Maricá deve ficar sob responsabilidade da Prefeitura Municipal, enquanto o Estado se comprometerá a enviar o efetivo policial para agir na cidade. Atualmente, o município é atendido pelo 12º BPM (Maricá) e por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), com o qual a cidade tem convênio estabelecido.