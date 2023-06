Maricá inicia abastecimento de viaturas da PM

A parceria promove ainda a melhoria na eficiência do planejamento de segurança da 6ª Companhia (Maricá) e do 12° Batalhão de Polícia Militar (Niterói) - Foto: Divulgação

A parceria promove ainda a melhoria na eficiência do planejamento de segurança da 6ª Companhia (Maricá) e do 12° Batalhão de Polícia Militar (Niterói) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá iniciou na quarta-feira (21/06) o primeiro abastecimento de viaturas da 6ª Companhia da Polícia Militar, unidade responsável pelas ações de segurança na cidade. A iniciativa é resultado de um convênio celebrado entre a Secretaria Estadual da Polícia Militar e a Prefeitura, para garantir o abastecimento das viaturas no município.

O combustível passa a ser integralmente custeado pela Prefeitura possibilitando maior segurança no município. A ação impactará diretamente no policiamento e na preservação da ordem pública na cidade, evitando a saída dos policiais e o desgaste dos veículos que faziam deslocamentos até a sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Niterói, para abastecer.

Leia também:

➢Confirmada a morte dos passageiros de submarino desaparecido

➢Homem é preso durante operação policial no Morro da Dita, em SG

“Com esse convênio garantimos mais policiais nas ruas, uma capacidade de trabalho maior e acima de tudo reforçamos os laços entre a municipalidade e o Governo do Estado, no sentido de fortalecer a segurança pública em Maricá. Hoje foi um dia de muita vitória, após muitos embates administrativos”, destacou o prefeito Fabiano Horta.



A parceria promove ainda a melhoria na eficiência do planejamento de segurança da 6ª Companhia (Maricá) e do 12° Batalhão de Polícia Militar (Niterói).