Polícia investiga venda de macacos-prego no Rio

A Polícia Civil do Rio está investigando denúncias de comércio ilegal de animais silvestres na capital. Segundo denúncias relatadas nas redes sociais, o suspeito tem anunciado a venda de filhotes de macacos-prego através do WhatsApp entre moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O acusado seria morador da comunidade Vila dos Pinheiros, que fica dentro do Complexo. Ele estaria oferecendo cada animal por 5 mil reais. Nas imagens compartilhadas, [é possível ver que o vendedor tem pelo menos dois filhotes, que aparecem de fralda nas imagens.

Caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente | Foto: Reprodução/Redes Sociais