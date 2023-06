PM é baleado durante troca de tiros em comunidade de SG

Um policial militar de 40 anos, do 7º BPM (São Gonçalo), foi baleado na noite de quinta-feira (22), durante confronto com criminosos na Comunidade do Brejal. O agente foi atingido na região do quadril. Sete suspeitos foram presos após o tiroteio.

De acordo com informações da PM, uma equipe do Batalhão realizava uma ação de mapeamento das barricadas quando foi recebida a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e durante a troca de tiros, o policial foi ferido por um disparo de raspão e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Alguns dos suspeitos fugiram pelo interior da comunidade. Sete deles, porém, foram capturados após o confronto. Duas pistolas, rádios transmissores e uma grande quantidade não especificada de drogas também foram apreendidos com eles. Segundo a PM, a 73ª DP (Neves) registrou a ocorrência.

Duas pistolas e drogas foram apreendidas no local | Foto: Reprodução

O Heat informou que o agente ferido está em procedimento no centro cirúrgico durante a tarde desta sexta (23). Ele passou por exames de imagem e ainda vai realizar uma cirurgia na próxima semana. O quadro dele é estável.