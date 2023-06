Mulher ataca adolescente na saída da escola por ciúmes do marido

A agressora descobriu as conversas entre o marido e a jovem após pegar o celular do parceiro - Foto: Divulgação

A agressora descobriu as conversas entre o marido e a jovem após pegar o celular do parceiro - Foto: Divulgação

Uma mulher de 29 anos atacou uma adolescente de 15 com tesouradas, na manhã da última quinta-feira (22). O crime aconteceu enquanto a jovem saía da Escola Municipal Teodoro Sampaio, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio, e teve como motivação o ciúmes que a agressora tinha do marido, que estava trocando mensagens com a jovem.

De acordo com a mãe da adolescente, a filha teria conhecido o homem pelas redes sociais, por onde começaram a trocar mensagens. No entanto, ela afirmou que os dois nunca chegaram a se encontrar pessoalmente. Em entrevista ao jornal O Dia, ela disse que a mulher tentou matar sua filha, que foi atingida com três cortes nos braços e dois na cabeça. A mulher já vinha ameaçando a adolescente, e por isso, a mãe da menina disse que iria à delegacia denunciar, mas não deu tempo.

A agressora começou a enviar ameaças à jovem após pegar o celular do marido e descobrir as conversas, e chegou a dizer, inclusive, que “cortaria o rosto todo” da menina.



Durante a confusão, a criminosa foi contida por moradores que transitavam pelo local no momento da agressão. O 40º BPM, de Campo Grande, foi contatado para atender uma ocorrência de lesão corporal, e ao chegar na frente da escola, prendeu a mulher. Ela foi encaminhada para a 35ª DP, de Campo Grande.

A adolescente está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Rio de Janeiro, e encontra-se em estado de saúde estável. A menina, que teve também seu cabelo cortado, aguarda por uma cirurgia para reconstruir o tendão do braço afetado pelas tesouradas. A família da vítima pretende prestar queixa também contra o esposo da agressora, por aliciação de menores.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio por motivo fútil, nesse caso ciúmes do marido. Da delegacia, ela foi encaminhada para um presídio feminino, de onde aguardará a audiência de custódia.

A Secretaria Municipal de Educação se pronunciou sobre o ocorrido e lamentou o caso. Além disso, afirmou que a gestora da escola estava presente e prestou os primeiros socorros à adolescente, que depois foi encaminhada ao hospital.