Jovem de Niterói é assassinada a caminho de festa no Rio

Rafaella Borda Vieira, uma jovem vendedora de carros de 22 anos, foi morta por um disparo nas costas no último sábado (17), nas proximidades do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, ela estava a caminho de uma festa, quando foi atingida pelos tiros.

A Polícia informou que Rafaella estava dentro de um Jeep Renegade cinza, a caminho de um baile funk, acompanhada por outras quatro pessoas, incluindo o motorista. Ela foi atingida por um único tiro, estando no banco traseiro do veículo, atrás do condutor.

O corpo da vendedora foi sepultado no Cemitério Parque da Colina, em Niterói, na segunda-feira (19), e a cerimônia contou com a presença de mais de 300 pessoas. A família, com o desejo de justiça, exige a identificação do responsável pelo tiro que atravessou as costas de Rafaella.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), e até o momento quatro pessoas já prestaram depoimento. O veículo foi periciado e posteriormente devolvido ao condutor. Não há informações sobre suspeitos ou prisões.