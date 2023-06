Homem é preso durante operação policial no Morro da Dita, em SG

Um homem foi preso com drogas e rádio de comunicação, no Morro da Dita, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (22).

A prisão aconteceu durante uma operação de policiais do 7º BPM (São Gonçalo) para controlar a ação de traficantes na região. De acordo com a polícia, militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) tiveram a atenção despertada para o homem, que estava de mochila e rádio de comunicação.

Na abordagem policiais encontraram drogas na mochila do suspeito, que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O acusado foi encaminhado para a central de flagrantes da 73ª DP (Neves).