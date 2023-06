Jovem gonçalense desaparecido é encontrado morto em Búzios

O corpo do jovem Guilherme Pereira Ribeiro Gouvêa, de 29 anos, foi encontrado em uma praia do bairro de Ferradurinha, em Búzios, Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (20). O morador do bairro Santa Catarina, em São Gonçalo, estava desaparecido desde a manhã da última quinta-feira (15), quando saiu da casa onde passava alguns dias com a família em Cabo Frio.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de Guilherme foi achado já em estado de decomposição por agentes do 25º BPM (Cabo Frio) na Praia dos Amores. O corpo não estava com marcas de violência. "Meu irmão, Guilherme, foi encontrado. Infelizmente não da forma que desejávamos. Agradeço a todos que tentaram ajudar", informou Estella Gouvêa, irmã de Guilherme, em uma rede social.

Leia mais:

➢ Morador de São Gonçalo desaparece em Cabo Frio

➢ Parte de órgãos são encontrados em praia de Rio das Ostras

Ele e os pais chegaram na casa da Região dos Lagos no dia 7 de junho, véspera de Corpus Christi, para passar alguns dias no local. Lá, a família decidiu estender um pouco mais a estadia e pretendiam retornar para São Gonçalo na sexta-feira (16). De acordo com o pai do jovem, Onésimo Gouvêa, de 59 anos, Guilherme teria pedido que abrissem a porta da residência onde a família estava, no bairro Guriri, para tirar algumas fotografias no quintal, na quinta-feira (15). Quando os pais foram procurá-lo outra vez, ele já havia sumido.



O caso foi registrado e estava sendo investigado na 126ªDP (Cabo Frio).