Jovem morre após ser baleado em boate na Zona Norte do Rio

Uma confusão em uma boate da Zona Norte do Rio resultou na morte de um jovem identificado como Jorge Daniel Senra Lopes. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi alvejada por tiros após uma briga no local. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro de Piedade. As autoridades investigam a participação de dois policiais militares no homicídio.

Ainda segundo as informações, o comando da corporação ordenou a instauração de um procedimento apuratório conduzido pela Corregedoria Geral, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que levaram à morte do jovem. Os relatos preliminares indicam que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo durante uma briga na qual estavam envolvidos dois policiais militares de folga.

Leia também:

➢ Sargento da PM é morto na Zona Norte do Rio de Janeiro

➢ Operação fecha escolas no Salgueiro, em SG, pelo segundo dia seguido

Após ser ferido, Jorge Daniel recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier, também na Zona Norte. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Um dos agentes suspeitos de ser o responsável pelo crime, apontado como autor do disparo que vitimou Jorge Daniel, foi preso e está sob custódia no próprio Hospital Salgado Filho.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), está encarregada das investigações sobre a morte do jovem. O autor do disparo encontra-se atualmente em prisão preventiva e está internado em uma unidade de saúde, onde recebe cuidados médicos sob custódia policial. As autoridades estão conduzindo diligências para esclarecer todos os fatos relacionados ao trágico episódio. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade).