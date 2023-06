Estudante morre após ex-aluno disparar arma em escola no PR

Um tiroteio em um colégio no norte do Paraná resultou na morte de uma adolescente de 16 anos e deixou outro aluno da mesma idade gravemente ferido. O autor dos disparos é um ex-aluno de 21 anos, que foi detido pela Polícia Militar após o ataque. O caso aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, localizado na cidade de Cambé.

Segundo informações da Polícia Militar, o agressor entrou na escola alegando a necessidade de obter uma cópia do histórico escolar. No entanto, assim que teve acesso ao local, efetuou os disparos com um revólver calibre 38. O ataque causou a morte de uma estudante de 16 anos e deixou outro aluno da mesma idade em estado grave.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias e expressou sua tristeza diante do ocorrido. O secretário de Segurança Pública e o secretário da Educação do estado estão se dirigindo à cidade para prestar apoio.

"A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai, minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. O Paraná está em luto", desabafou o governador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se pronunciou, lamentando o trágico ataque e ressaltando a necessidade de construir um caminho para a paz nas escolas: "Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", ressaltou.