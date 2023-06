Agente da PRF preso por atirar em mulher é liberado em audiência

O agente preso por atirar e matar Anne Caroline, de 23 anos, durante uma abordagem na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, foi solto no último domingo (18) durante audiência de custódia. Segundo a corporação, o policial permanecerá afastado de suas atividades.



O episódio ocorreu no último sábado, por volta das 22 horas, durante uma operação de blitz na altura do acesso para a Linha Vermelha. Após ser baleada e atingida no baço, a vítima foi socorrida pelos policiais e encaminhada para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Anne Caroline era estudante de enfermagem e vendia celulares.

Leia mais: ➣ Agente da PRF é preso após matar mulher em abordagem no RJ



Segundo a PRF, em nota divulgada no último domingo, os agentes estariam fazendo um ‘’acompanhamento tático’’ de um veículo suspeito que estaria em fuga, o que não ficou tão claro é se o veículo a quem a PRF se refere era o que Anne Caroline estava ou se seria outro veículo.

Leia também:

➣ Vendedor ambulante é baleado em frente a shopping no RJ

➣ : Guerra do tráfico no Morro do Estado: seis presos, armas e drogas; vídeo

A família de Anne afirma que o carro em que ela estava com o marido, parou na abordagem, ainda assim os policiais efetuaram os disparos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal do Centro do Rio e o policial responsável por efetuar os disparos aguardou pela audiência de custódia, realizada no último domingo. Segundo a assessoria da PRF, o agente foi liberado mas permanece afastado das atividades.

Nota de esclarecimento | Foto: Divulgação

Em nota, a PRF lamentou o ocorrido e se colocou à disposição da família.