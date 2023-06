Agente da PRF é preso após matar mulher em abordagem no RJ

Um agente da Polícia Rodoviária Federal foi preso após uma abordagem terminar com uma mulher morta na Rodovia Washington Luiz, no sentido Rio de Janeiro, no final da noite desse sábado (17).

Segundo informações, o agente atirou após um carro não ter obedecido uma ordem de parada. Porém, quando o motorista saiu do carro, disse que sua mulher tinha sido atingida.

A passageira do veículo, Anne Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi baleada em um local próximo ao acesso à Linha Vermelha.

Os policiais tinham recebido a informação de um carro fazendo manobras bruscas em alta velocidade. Quando foram fazer a abordagem, o motorista teria jogado o veículo em cima da viatura.

A vítima foi levada para o hospital Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, mas não resistiu e morreu. Anne Caroline era estudante de enfermagem e segundo parentes que estavam no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, ela trabalhava vendendo celulares.

Foto: Reprodução/PRF

O agente está na sede da Polícia Federal, onde aguardava audiência de custódia neste domingo (18).

Em nota enviada à reportagem da TV Globo, a Polícia Federal informou que "foi instaurado inquérito policial em decorrência do auto de prisão em flagrante para apuração dos fatos".

Já a PRF, também em nota, disse que a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi acionada, e que o policial foi preventivamente afastado de atividades operacionais.