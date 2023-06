Mulher trans é presa após matar com golpes de tesoura em Araruama

Foi presa em flagrante neste sábado (17) uma mulher trans suspeita de assassinar um homem em Araruama, na Região dos Lagos. O homem, que ainda não foi identificado, foi morto com golpes de tesoura.

Segundo informações da Polícia Civil, logo após tomarem conhecimento do homicídio ocorrido no centro da cidade, os agentes a 118ª DP (Araruama) realizaram diligências pelas imediações e localizaram a suspeita.

Ao ser questionada sobre o fato, a mulher não só confessou o assassinato, como também mostrou a tesoura usada por ela, que estava no interior de sua bolsa.

A autora do crime, voluntariamente, ainda apresentou um vídeo e fotos do homicídio, armazenados em seu telefone celular.

No material, é possível ouvir a voz dela no momento em que a vítima era atingida com golpes de tesoura no pescoço.

A mulher alegou que a vítima teria tentado roubar seu celular com uma faca.

Ela disse ainda que continuou atacando o homem mesmo depois que ele caiu e que chegou a interromper a ação por um momento por acreditar que a vítima tinha morrido, mas ao perceber que ainda estava vivo, voltou a golpeá-lo. A autora responderá por homicídio doloso.