Carro fica preso em passarela e três pessoas saem feridas

Três indivíduos sofreram ferimentos em um acidente de carro ocorrido na tarde desta sexta-feira (16) na Avenida Brasil, próximo à Penha, no sentido Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O veículo envolvido na colisão ficou completamente destruído e ficou preso à passarela.

As vítimas foram identificadas como Ronaldo R. Ignazio, de 40 anos, Igor B. Santos, de 27 anos, e Washington M. Ponto Disa, de 24 anos. Após receberem os primeiros socorros, eles foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, localizado na Penha.

A unidade de saúde não divulgou informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Segundo informações do Centro de Operações Rio (COR), o acidente causou congestionamento, afetando o tráfego até a entrada da Ilha do Governador.

As equipes de emergência e autoridades competentes estiveram no local para prestar assistência e realizar os procedimentos necessários para liberar a via e apurar as circunstâncias do acidente.