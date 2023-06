IFec RJ realiza campanha contra o mercado ilegal no estado

o roubo de cargas no estado do Rio aumentou 13% de 2022 para 2023 - Foto: Divulgação

o roubo de cargas no estado do Rio aumentou 13% de 2022 para 2023 - Foto: Divulgação

A Fecomércio RJ e o Disque Denúncia estão juntos na campanha de combate ao mercado ilegal. A ação, em redes sociais, apresenta motes como “A mercadoria que você comprou barato pode ter custado a vida de alguém”, “O barato pode sair caro”, “Preço de banana, custo caro: pense antes de comprar” e “Não compre produtos de procedência duvidosa”.

Segundo a IFEC, a pirataria provoca danos à economia e afeta o dia a dia da sociedade, com impactos indiretos nas empresas.

Leia também:

➣ 'Pedágio' do tráfico atormenta moradores do Anaia Grande

➣ Sob 'lei do silêncio' em SG, 'Rabicó do Salgueiro' faz 59 anos

Mensalmente, o Conselho de Combate ao Mercado Ilegal da Fecomércio RJ se reúne para discutir formas de conscientizar os consumidores para o efeito nocivo dos produtos com procedência duvidosa. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), o roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro aumentou em quase 28%, entre janeiro e outubro de 2022, se comparado ao mesmo período de 2021.



Segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), um dado importante na análise do mercado ilegal é a evolução do roubo de cargas no estado do Rio, que aumentou 13% na comparação entre 2022 e 2023.

De acordo com um estudo apresentado no seminário Combate ao Brasil Ilegal, da Fecomércio RJ, Firjan e Associação Comercial, em agosto de 2022, por causa da pirataria e o contrabando, mais de 535 mil empregos deixaram de ser criados em 2021, o equivalente a 1/3 da meta de criação de frentes de trabalho em todo o país no ano passado. O levantamento mostrou ainda que o mercado ilegal faz um estrago em torno de R$ 336 milhões na economia.