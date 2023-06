'Pedágio' do tráfico atormenta moradores do Anaia Grande

Traficantes do Complexo do Anaia estão causando transtornos à vida dos moradores do bairro do Anaia Grande. Isso porque os criminosos estão cobrando 'pedágio' para quem circula pela região há quase um ano. Mas não são só as barricadas que estão dando 'dor de cabeça' à vizinhança, os bailes funks com músicas nas alturas importunam o sono e a tranquilidade de todos.

Um morador, que preferiu não se identificar, diz que os bloqueios começaram há cerca de nove meses. Moradores a pé, motoristas, motociclistas ou transeuntes precisam deixar a quantia de R$ 2 nas barricadas para conseguir acessar a região. O principal 'pedágio', segundo a denúncia, está localizado na Estrada da Meia Noite, uma das principais vias do bairro, próximo à Escola Municipal Antenor Martins.

Leia também



➣ Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Largo da Ideia

➣ Homem que ateou fogo em garota de programa é investigado, vídeo!

"Somos abordados por criminosos com fuzis para pagarmos a taxa ao tráfico. Todo mundo precisa dar o dinheiro, só os ônibus que não. Um taxista se recusou a pagar uma vez e deram tiro pro alto. Uma criança já até tomou tiro de raspão nessa confusão. Não aguentamos mais", afirma o morador.

➣ Homem é morto com tiros no tórax e no rosto em Itaboraí

Mas não são só as cobranças que estão atrapalhando o dia a dia da vizinhança. Os bailes funks realizados pelos traficantes tiram, literalmente, o sono de quem mora no Anaia. A praça do bairro virou o local oficial dos bailes, realizados todas as madrugadas de sábado para domingo. E os frequentadores não deixam totalmente a região até às 7h da manhã.

"Eles viram a noite com música alta. O som é tão alto que chega a estremecer tudo. Os copos até caem das prateleiras com a vibração do barulho. E além disso tudo, ficamos sem ônibus até às 10h da manhã do domingo, porque fica interditado e proíbem a passagem dos veículos", relata.

Os moradores também alegaram que já entraram em contato com a Polícia Militar para fazer reclamações sobre os problemas que se estendem por meses no Anaia. Segundo eles, nenhuma equipe foi ainda para o local averiguar a situação.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) empenha patrulhamento e outras ações ostensivas no bairro Anaia Grande, incluindo para retirada de barricadas, as quais são planejadas com base em informações de inteligência e pelas determinações legais atualmente vigentes, tendo como preocupação central a preservação de vidas. O 7ºBPM seguirá atuando na região para prevenir e coibir ações criminosas.

Neste ano de 2023, o 7ºBPM realizou mais de 390 prisões e apreendeu mais de 80 armas de fogo no decorrer da sua atuação nas ruas de São Gonçalo.

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução de 8% no indicador de total de roubos na área de policiamento do 7ºBPM, que é o município de São Gonçalo, quando comparados os períodos de janeiro-abril de 2023 e janeiro-abril de 2022.

A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190.