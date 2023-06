Suspeitos tentam fugir por canal de esgoto e acabam presos

Quatro homens foram presos depois de um confronto com policiais na noite da última quinta-feira (15), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, três deles tentaram fugir do cerco policial se jogando em uma vala de esgoto, mas os agentes conseguiram alcançá-los.

A ação foi uma parceria entre a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), o 27º BPM (Santa Cruz) e policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). Eles tinham informações de que um grupo de milicianos estava se reunindo na região conhecida como Vitor Dumas.

Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola, uma granada, dez carregadores, três aparelhos celulares e 173 munições, além de três carros e uma motocicleta. Dois veículos constavam como roubados.

Material apreendido com suspeitos de integrar a milícia no Rio | Foto: Reprodução

A ocorrência foi registrada na 36ªDP (Santa Cruz).