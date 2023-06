Após abusar sexualmente de paciente, médico é denunciado

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra o neurocirurgião Salim Michel Yazeji, de 72 anos, nesta quinta-feira (15). O médico é acusado de violação sexual durante uma consulta ocorrida em novembro de 2022 na Coordenação de Emergência Regional (CER), localizada na região central do Rio.

De acordo com a denúncia, assinada pelo promotor de Justiça Sauvei Lai, Salim Yazeji teria indevidamente tocado as partes íntimas de uma paciente durante o atendimento médico, abusando da relação de confiança existente entre médico e paciente. A denúncia alega que o médico solicitou à vítima que levantasse o vestido, para posteriormente apalpar seu glúteo e tocar seu ânus. Desconfortável com a situação, a paciente abaixou o vestido e procurou ajuda.

Leia também

➣ Mulher agredida a marteladas foi atacada pelo próprio marido

➣ 'Pedágio' do tráfico atormenta moradores do Anaia Grande

Além disso, segundo a denúncia, o médico teria importunado a mulher com questionamentos inapropriados e de cunho sexual. Os fatos ocorreram no dia 7 de novembro de 2022. O MPRJ também destaca que existem outras anotações de crimes da mesma natureza e com o mesmo modus operandi envolvendo o médico.

Salim Yazeji chegou a ser preso, mas foi solto durante a pandemia devido à sua idade avançada. A denúncia argumenta que esses fatos indicam uma conduta criminosa habitual e reiterada por parte do médico.

O caso segue em segredo de justiça, conforme informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), em virtude da natureza do crime sexual que está sendo investigado.