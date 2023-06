Homem que ateou fogo em garota de programa é investigado, vídeo!

A Polícia Civil investiga como injúria por preconceito e tentativa de lesão corporal o caso em que um homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa em Bangu, Zona Norte do Rio, no último sábado (10). A vítima, identificada como Beatriz Sttefany Vilela, acusou o homem de transfobia. O momento, registrado pelos próprios criminosos, foi publicado e ecoou nas redes sociais.

O crime aconteceu na Avenida Brasil, na gravação é possível perceber o momento em que os criminosos se aproximam com o carro de Beatriz e sua amiga, Gabrielly Vitória, quando próximos das mulheres, o carona tira um spray de aerossol e espirra contra a chama de um isqueiro em direção à mulher, que por sorte, foi atingida somente no cabelo. Após o crime, os criminosos fogem rindo.

Homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa e fugiu com outros criminosos Reprodução

Autor: Reprodução

➣ LEIA MAIS: Garota de programa tem cabelo queimado por homem na Av. Brasil

Para a vítima, o crime foi motivado por transfobia já que ela e sua amiga são mulheres trans. Antes do crime, os suspeitos teriam ainda insultado as vítimas, e dito que elas deveriam jogar futebol com eles porque seriam homens.

➣ LEIA TAMBÉM: Gravações de influenciadoras acusadas de racismo aconteciam em São Gonçalo e Niterói

Um dia depois do crime, os suspeitos teriam voltado no local do ato para subornar as vítimas com uma quantia em dinheiro, pedindo para que não fizessem a denúncia.

➣ LEIA TAMBÉM: Justiça bloqueia perfis de acusadas de racismo em SG



Os integrantes do vídeo ainda não foram identificados pela 34° DP (Bangu), responsável pelo caso. O vídeo está sendo analisado e os cuidados estão sendo tomados, informou a Polícia Civil na última terça-feira (13).