Mulher é presa por receptação de celular furtado em Tribobó

Policiais civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam uma mulher em flagrante, nesta quarta-feira (14), pelo crime de receptação de celular.

Após investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram a acusada em Tribobó, no município de São Gonçalo.

Com ela, foi apreendido o aparelho, produto de furto naquela região. O celular recuperado foi posteriormente entregue à vítima.

Acusados de golpes

Policiais civis da 73ª DP (Neves), em apoio a Polícia Civil do Amazonas, prenderam, ontem (14) quatro integrantes de uma organização criminosa envolvidos em golpes contra servidores públicos do estado do Amazonas. Eles foram capturados em São Gonçalo e Itaboraí.

Segundo as investigações, os acusados seriam diretores de uma empresa que explora supostos investimentos de altos valores no mercado financeiro, como forma de disfarçar os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro cometidos pela quadrilha.

Após o início das investigações no Amazonas, os criminosos fugiram para o estado do Rio de Janeiro. Os agentes trocaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e monitoramento, localizaram e prenderam os estelionatários, cumprindo mandados de prisão por organização criminosa.

Agredida com marteladas

Uma mulher foi atacada com marteladas na Rua Coronel Camisão, no Mutuá, em São Gonçalo. O agressor foi preso em flagrante por policiais do 7º BPM ( São Gonçalo), quando tentava fugir.

As circunstâncias do crime e a motivação ainda não foram reveladas pela polícia.

Gravemente ferida, ela foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde segue internada.