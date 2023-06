Homem é preso por agredir o próprio pai na Zona Sul

Policiais civis (Deapti) realizaram a prisão de um homem acusado de espancar seu próprio pai, um idoso de 77 anos, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Mário Luiz da Silva, responsável pela investigação, as agressões ocorreram na semana passada e foram denunciadas pelo próprio idoso na delegacia. A vítima também relatou que seu filho possuía várias armas em casa.

Leia também

➣ Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro no Largo da Ideia

➣Homem que ateou fogo em garota de programa é investigado, vídeo!

Como pai e filho moravam juntos, o idoso permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Durante a busca, os agentes encontraram um considerável arsenal, incluindo um revólver calibre .38 com a numeração raspada, quatro pistolas, dois rifles e munições, tudo de propriedade do agressor. As armas estavam armazenadas em um cofre.



O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, devido às agressões cometidas contra o idoso, posse de arma de fogo com numeração raspada e irregularidade na posse de munições.