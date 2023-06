Justiça bloqueia perfis de acusadas de racismo em SG

As duas estão sendo investigadas por racismo - Foto: Divulgação

As duas estão sendo investigadas por racismo - Foto: Divulgação

A Justiça do Rio de Janeiro acolheu um pedido de liminar feito pelo deputado estadual Vitor Junior para o bloqueio dos perfis das influenciadoras Nancy Gonçalves e Kerollen Cunha nas redes sociais. As duas estão sendo investigadas por racismo após a divulgação de vídeos em plataformas digitais onde oferecem objetos como uma banana, um macaco de pelúcia e dinheiro a crianças negras em São Gonçalo.

Além do bloqueio, as influenciadoras estão proibidas de criar novos perfis nas redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. Recurso é possível.

LEIA TAMBÉM - GRAVAÇÕES DE INFLUENCIADORAS ACUSADAS DE RACISMO ACONTECIAM EM SÃO GONÇALO

Relembre o Caso

Kérollen e Nancy, que são mãe e filha, chegaram a publicar vídeos nas redes sociais em que aparecem entregando um macaco de pelúcia e uma banana para duas crianças negras. Logo após a publicação, elas apagaram os conteúdos.

A investigação começou após a denúncia feita pela especialista em direito antidiscriminatório Fayda Belo, que gravou um vídeo expondo o caso. Segundo a advogada, as influenciadoras praticaram racismo recreativo, que ocorre quando uma atitude de discriminação é feita para promover diversão.

LEIA TAMBÉM - INFLUENCIADORAS ACUSADAS DE RACISMO CONTRA CRIANÇAS EM SG PRESTAM DEPOIMENTO

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, até o momento o órgão recebeu mais de mil denúncias relacionadas ao caso. Em nota, o MP afirmou que está apurando a conduta das influenciadoras e que está estudando as medidas cabíveis.

Nas redes sociais, as influenciadoras afirmaram que não tinham a intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou discriminar minorias.