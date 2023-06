PM aponta arma contra professores em ato no Rio; Veja vídeo

Um policial militar foi flagrado apontando uma arma para profissionais da rede estadual de educação durante um protesto na tarde desta quarta-feira (14). O ato aconteceu em frente ao prédio da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), no Centro do Rio. A cena foi gravada.

O professor de Sociologia, Pedro Mara, responsável pela gravação, relatou que os agentes presentes no local pressionaram os professores contra uma grade. Em determinado momento, um policial militar sacou sua arma e a apontou em direção a ele e aos outros profissionais da rede. Pedro, que leciona em uma escola no Complexo do Alemão, explicou que eles foram até a Seeduc depois de não conseguirem ter uma reunião com representantes da secretaria na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O professor pretende registrar uma queixa na Corregedoria da Polícia Militar contra o agente, e buscará assistência jurídica do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe). O Sepe repudiou a postura da PM na sede da Seeduc, afirmando que os profissionais da educação estavam exercendo seu direito de se manifestar e foram intimidados pela polícia, com um policial chegando a sacar sua arma e ameaçar as pessoa.

Professores estão em greve desde o dia 17 de maio Divulgação

O Sepe solicitou à Alerj que intervenha para viabilizar uma reunião com o governo nesta quinta-feira (15), com a presença do governador Cláudio Castro, do presidente da Alerj Rodrigo Bacellar, da Secretaria de Estado de Fazenda e da Comissão de Educação da Alerj. Essa reunião ocorrerá antes de uma nova assembleia marcada para às 14h desta quinta-feira, na quadra da São Clemente, na Cidade Nova, região central do Rio, onde será decidido se a greve será mantida.

Até o momento, tanto a Polícia Militar quanto a Seeduc não responderam aos questionamentos.