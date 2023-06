Entregador de Niterói entra com medida protetiva contra cliente

O entregador Leonardo Muniz Soares e uma testemunha, entregaram à Polícia Civil o documento de medida protetiva, no fim da tarde da última terça-feira (13), após o entregador que estava à serviço do aplicativo Ifood ter sido ameaçado pelo marido de uma cliente, no bairro Várzeas das Moças, em Niterói.

Na situação em questão, Leonardo teria se recusado a subir no apartamento da cliente, mulher do agressor, e foi perseguido em seguida pelo casal. As informações foram fornecidas pelo advogado de Leonardo, Daniel Aguiar.

O delegado titular da 81° DP (Itaipu), Lauro César Rangel, vai protocolar o pedido para o Juizado Especial Criminal de Niterói, que decidirá, na parte das versões ouvidas, se irá conceder a medida à vítima.

➣ LEIA TAMBÉM: Estudante de medicina é expulsa de hospital depois de levar cigarro eletrônico em sala de parto



Em entrevista ao jornal O Dia, a defesa de Leonardo afirmou que a distrital pediu acesso às imagens das câmeras de segurança do local. ‘’[O Leonardo] está se sentindo preocupado, está se sentindo ameaçado. Os próprios colegas dele estão temerosos, pediram inclusive para ele retirar a queixa, pois não sabem quem é a pessoa do outro lado" contou Aguiar.

Adriana, que fez o pedido no aplicativo, foi intimada a comparecer na delegacia para prestar depoimento ainda nesta semana. A delegacia segue com diligências para identificar o marido da cliente.

➣ LEIA TAMBÉM: Idosos centenários em Niterói ganham festa da Prefeitura



Relembre o caso

Leonardo foi ameaçado na noite do último sábado (10). A situação iniciou quando o entregador se recusou a subir ao apartamento, e pediu que o porteiro ligasse para a cliente para que fosse buscar o lanche na portaria, já que o aplicativo não obriga que os entregadores subam em prédios ou condomínios.

A cliente, por sua vez, desceu e encontrou o entregador na portaria, aos gritos, no condomínio Viamar Residence Club, localizado na Estrada Velha de Maricá, em Várzea das Moças, Niterói. "Todo mundo sobe, só você que não quer subir?" perguntou alterada. Leonardo explicou que conforme o regulamento da plataforma, não era obrigado a subir, além disso, explicou que teria feito uma cirurgia no quadril há seis meses e ainda tinha dificuldade de locomoção.

Antes de realizar a entrega, Leonardo solicitou o código de efetivação de entrega que o aplicativo fornece aos clientes para que sejam informados aos entregadores, mas a cliente não quis dar a informação e ligou para o marido. Em seguida, com a recusa, Leonardo também não quis entregar o lanche e foi embora. Chegando no restaurante, encontrou o casal esperando na frente do estabelecimento, localizado na Estrada Francisco Nunes da Cruz, em Itaipu, Niterói.

Em seguida, o marido da cliente, ainda não identificado, apontou uma arma para Leonardo. Segundo testemunhas, o marido ainda tentou disparar algumas vezes contra o entregador, mas não conseguiu por alguma falha na arma. Testemunhas também afirmaram que a mulher teria se atirado na frente do marido para impedi-lo.

Assustado, Leonardo tentou correr mas esbarrou em uma moto e caiu, ficando levemente ferido. O entregador foi socorrido e levado para outro local por um colega de trabalho. Leonardo foi levado pelo amigo para o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do bairro Cafubá, em Niterói. E também pediram ajuda para policiais de plantão, os entregadores e agentes voltaram ao local, mas o casal já tinha ido embora.

"Eu estou muito traumatizado, não estou conseguindo trabalhar. Alguns colegas que ficam na frente desse restaurante onde tudo aconteceu me falaram que no domingo um carro preto passou por eles fazendo fotos das placas das motos. Eu trabalho como motoboy há dez anos, estou há três meses no iFood, e nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Eu tenho duas filhas e uma mulher, tenho família para sustentar, não posso ficar sem trabalhar, mas como volto com essa ameaça?" disse Leonardo em entrevista.

➣ LEIA TAMBÉM: Flordelis pede autorização para casar na cadeia



Regulamento do Ifood

Segundo a plataforma, os entregadores devem entregar no primeiro contato da residência da pessoa. Caso seja um condomínio, o primeiro ponto é a portaria. Deste modo, fica não obrigatória a ida do entregador à porta da residência dos clientes.