Idosos centenários em Niterói ganham festa da Prefeitura

De acordo com a Secretaria Municipal do Idoso (SMID), a cidade conta com cerca de 100 pessoas centenárias - Foto: Divulgação

Os idosos com 100 anos ou mais em Niterói contam com o apoio da Prefeitura de Niterói para festejar a data. O projeto “Aniversariante Centenário” visa homenagear os moradores de Niterói. De acordo com a Secretaria Municipal do Idoso (SMID), a cidade conta com cerca de 100 pessoas centenárias.

Na última segunda-feira (12), foi a vez de comemorar o aniversário de 101 anos da Dona Maria Augusta Dias. Para a realização da festa, uma equipe da SMID foi até a Lar de Amparo Santo Antônio, onde a idosa reside. Lúcida, a aniversariante se emocionou com a surpresa.

“Agradeço muito a todos vocês, que organizaram essa festa para mim. Estou emocionada. Estou no mundo há muito tempo e acho que o mundo não quer se livrar de mim. Ainda vai ter muitos bolos desses para mim nessa vida, certeza!”, disse Dona Augusta.

Para o filho da idosa, Sérgio Dias, de 81 anos, o projeto é uma homenagem merecida aos centenários da cidade.

“Fiquei muito feliz com a iniciativa da Prefeitura. É muito importante festejarmos a vida de quem chega nessa marca. Minha mãe é uma senhora lúcida e ela adorou a homenagem. Espero que esse projeto não acabe”, disse o aposentado.

De acordo com a Secretaria do Idoso, o Projeto “Aniversariantes Centenários” foi paralisado na pandemia, mas retornou agora, num momento em que se pode fazer reuniões com um pouco mais de tranquilidade.

“Completar um século de vida é um momento muito importante e marcante, e todo morador de Niterói que estiver completando 100 anos, pode entrar em contato com a Secretaria, que faremos a homenagem”, pontuou o secretário do Idoso José Antônio Fernandez (Zaf).

Para a realização da homenagem à Dona Maria Augusta, a Prefeitura contou com o apoio da Confeitaria Beira Mar, da Drogaria Cristal do Largo do Marrão, do Centro Clínico Icaraí e Associação Niteroiense de Instituição de Longa Permanência de Idosos (Anilpi).