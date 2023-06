Polícia realiza operação para reprimir 'imobiliária ilegal' em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) realizam, nesta quarta-feira (14/06), a "Operação Spolia", contra um grupo que invade terrenos no município de Búzios, na Região dos Lagos. A ação é realizada em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Militar.

Os agentes estão nas ruas de Búzios, Cabo Frio e da capital para cumprir 15 mandados de busca e apreensão. O objetivo é desmantelar a quadrilha que, além de ocupar os terrenos mediante intimidação com emprego de arma de fogo, promove o desmatamento de vegetação nativa, venda de lotes ilegais e uso de documentos falsos.

material arrecadado será analisado, a fim de auxiliar o trabalho de investigação | Foto: Divulgação

As investigações se iniciaram a partir de denúncias de vítimas, que informaram que uma região da cidade estava sendo ocupada, com suspeita de envolvimento de uma milícia da Zona Oeste do Rio. Os criminosos diziam estar agindo para proteger patrimônio particular discutido em inventário, mas, após as invasões, era promovido o loteamento e venda irregular de terrenos por meio de uma empresa, que já tinha histórico de atuações semelhantes.

Os alvos dos mandados de busca e apreensão da operação desta quarta são lideranças da associação criminosa, seguranças, corretores, empresários e outros integrantes do grupo. O material arrecadado será analisado, a fim de auxiliar o trabalho de investigação e, consequentemente, a identificação de outros envolvidos.