Disque Denúncia oferece 1 mil reais por informações sobre acusado de matar Jeff Machado

O Disque Denúncia anunciou, nesta segunda-feira (12/06), que está oferecendo uma recompensa de R$1 mil para pessoas com informações a respeito do paradeiro de Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, foragido acusado de envolvimento na morte do ator Jefferson Machado, de 44 anos, encontrado morto dentro de um baú na Zona Oeste do Rio.

O programa já havia divulgado um cartaz de buscas pelo suspeito na semana passada, mas, até o momento, ele segue foragido. Investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) apontam que Bruno teria se passado pela vítima para alugar uma quitinete em Campo Grande, espaço que foi usado para a ocultação do cadáver.

Ele teria agido junto de Jeander Vinícius da Silva Braga, que foi capturado no último dia 2 de junho e segue preso. Ambos são alvos de mandados de prisão por homicídio qualificado, emitidos pela 1ª Vara Criminal da Capital. O Disque Denúncia reforça que recebe denúncias através da Central de atendimento, pelo (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, e pelo aplicativo, Disque Denúncia RJ. Além disso, o programa recebe denúncias anônimas pelo WhatsApp, no número (021) 2253-1177.