Homem suspeito de matar o ator Jeff Machado é preso

Um dos homens suspeitos de matar o ator Jeff Machado foi preso pela Polícia Civil do RJ na manhã desta sexta-feira (2). Jeander Vinícius da Silva Braga havia sido indiciado, junto de Bruno de Souza Rodrigues, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Jeander foi pego em Santíssimo após a Delegacia de Descoberta de Paradeiros ir para quatro endereços na Zona Oeste do Rio de Janeiro que estavam atribuídos tanto à Jeander quanto à Bruno. Ao ver os policiais, Jeander tentou fugir, mas acabou preso. Bruno segue foragido.

Ambos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quinta-feira (1), após o aval do Ministério Público. A decisão se deu após diversas contradições nos depoimentos de Bruno e Jeander, que admitiram ter ocultado o corpo de Jeff, mas afirmaram que quem assassinou a vítima foi uma terceira pessoa, identificada por eles como “Marcelo”. Essa versão já foi descartada pela polícia, que confirmou com depoimentos e investigações que apenas Bruno e Jeander foram à casa de Jeff - local onde o ator foi morto - no dia do crime.

Bruno de Souza Rodrigues era amigo de Jeff e foi quem registrou o desaparecimento da vítima. Já Jeander Vinícius da Silva Braga era garoto de programa e mantinha relações próximas com o ator. Bruno e Jeander eram amigos e planejaram juntos um golpe financeiro e o assassinato de Jeff.

O crime

Jeff Machado foi encontrado morto dentro de um baú enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto em uma casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 24 de maio. O ator estava desaparecido desde janeiro.

De acordo com as investigações da polícia, Jeff morreu asfixiado com um fio de metal, na própria casa, em Guaratiba. Bruno é apontado como o autor do assassinato, e teria planejado o crime, junto a Jeander, por motivos financeiros.