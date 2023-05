Crime e mistério!:Baú em que corpo de Jeff Machado foi achado pertencia ao ator

Na última segunda-feira (22), o corpo de Jeff Machado, de 44 anos, foi descoberto dentro de um baú de madeira que pertencia a ele. Essa informação foi revelada pela investigação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), responsável pelo caso, e foi confirmada pelo advogado da família, Jairo Magalhães.

De acordo com Jairo Magalhães, "esse baú pertence ao Jeff, é idêntico a outro que ele tinha em sua casa e foi removido de lá. Essa é uma pista adicional que levou a delegacia a suspeitar de alguém que tinha acesso à residência de Jeff." Essa descoberta traz novas pistas sobre os possíveis envolvidos no caso.

Jefferson Machado da Costa, conhecido como Jeff, estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, e seus restos mortais foram encontrados após uma extensa investigação. O corpo estava dentro do baú de madeira, enterrado e concretado a uma profundidade de dois metros, em um terreno localizado na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A identificação só foi possível por meio da análise das impressões digitais de Jeff no Instituto Médico Legal (IML). A remoção do corpo exigiu a participação de nove homens.

A propriedade onde o corpo foi encontrado pertence a uma mulher que já prestou depoimento na DDPA. Ela afirmou não conhecer Jeff, mas admitiu ter alugado o espaço para um homem, cuja identidade já está sendo investigada pela polícia.

A família de Jeff foi informada na manhã desta quarta-feira (24). A polícia ainda não determinou a causa da morte do ator nem as possíveis motivações por trás desse crime chocante. As investigações estão em andamento para esclarecer todos os detalhes e buscar justiça para Jeff Machado.