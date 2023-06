Polícia procura suspeito de matar esposa com tiro na cabeça

Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro do principal suspeito de matar a companheira em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

Disque Denúncia pede informações sobre paradeiro do principal suspeito de matar a companheira em Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia, divulga nesta segunda-feira (12), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à prisão de Breno França Giovaneli, de 29 anos. Ele seria o principal suspeito de envolvimento na morte de sua companheira Michele Rodrigues Cunha Fernandes, de 34 anos, morta com tiro na cabeça na manhã da última sexta-feira (09), na Rua Arquiteta Lúcia Engmann, em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Investigações inicias, indicam que Michele e Breno estavam bebendo em casa e conversando após voltarem de uma festa. Por volta das 4h da madrugada, Michele foi até o quarto buscar um carregador. Depois de 15 minutos, familiares ouviram um barulho muito alto. Ao chegarem até a casa de Michele, que fica no mesmo terreno, eles encontraram a vítima caída e, conseguiram ver uma ferida na cabeça, tinha muito sangue e ela já não respondia.

Ao ser indagado, Breno França, falou que enquanto estava no banheiro, Michele pegou a arma em cima do guarda-roupa e deu um tiro nela mesma. Outra versão dada pelo suspeito é que o botijão de gás tinha estourado nela. A arma usada não foi encontrada no local do crime.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fez a perícia do local e assumiu o caso. Agentes da especializada estão fazendo diligencias, a fim de obter informações sobre o paradeiro de Breno França, que já é considerado um foragido da Justiça.

Após manifestações da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), foi expedido um Mandado de Prisão, pela Comarca da Capital/Cartório do Plantão Judicial Capital, pelo crime de Feminicídio (Art. 121, § 2º, VI e § 2º - A), com pedido de Prisão Temporária.

Denuncie a localização Breno França, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.