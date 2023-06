Quatro suspeitos são presos com armas em carro na Lagoinha, SG

Quatro homens foram presos com armas e granada dentro de um veículo, nesta segunda-feira (12), no bairro da Lagoinha, em São Gonçalo. Dentro do carro também estavam quatro mulheres, que foram conduzidas para a delegacia.

A prisão aconteceu após agentes do 7º BPM, em patrulhamento na RJ-104, serem informados de que um HB20 vermelho estaria circulando em atitude suspeita pela região. Os policiais então os localizaram na Praça do Bandeirante, na Amendoeira, e deu ordem de parada aos ocupantes do veículo, que não obedeceram.

Os PMs conseguiram parar o carro na altura do bairro da Lagoinha. No interior do veículo, havia quatro homens e quatro mulheres. Com os homens, foram encontradas duas pistolas e uma granada, além de um simulacro de arma.

Os acusados foram presos pelos agentes e as mulheres foram conduzidas até a DP.