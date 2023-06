Mulher morre e três ficam feridos após tiroteio entre milícia e tráfico no Rio

Um confronto entre supostos milicianos e homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas terminou com a morte de uma mulher de 52 anos na Taquara, Zona Oeste do Rio, no último sábado (10/06). Além dela, outras três pessoas ficaram feridas por conta do tiroteio, que aconteceu em um bar da região.



Segundo relatos de moradores, um dos integrantes da milícia que atua na região teria parado no estabelecimento, localizado na Rua Jordão, para extorquir os responsáveis pelo bar. Homens armados, supostamente vinculados à facção que comanda o tráfico na região, viram o miliciano e tentaram executá-lo, de acordo com os relatos, o que deu início a troca de tiros.

Leia também:



➢ Casal suspeito de atirar em policial penal é baleado em São Gonçalo

➢ Bicheiros cariocas são acusados de envolvimento no assassinato de empresário

Uma das clientes que estava no bar, a mãe de santo Angélica Marques dos Santos, de 52 anos, foi baleada e morreu no local. Moradora do bairro Estácio, ela teria ido a Zona Oeste para visitar uma familiar. Seu corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado por familiares neste domingo (11/06).



Além dela, outras três pessoas que estavam no local ficaram feridas. Uma delas é Rosivaldo Silva Araújo, de 65 anos, que passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, e segue internado em estado grave. Para a mesma unidade foram levadas as outras duas vítimas, não identificadas. Uma delas foi liberada após receber atendimento. Já sobre o quadro do terceiro ferido ainda não há informações.

O crime foi registrado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que está investigando o caso e realizando diligências para identificar os autores e confirmar as motivações.