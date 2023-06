Casal suspeito de atirar em policial penal é baleado em São Gonçalo

Na tarde deste sábado (10), um casal foi baleado durante um confronto com policiais militares na RJ-104, altura do bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Militar, a dupla teria atirado contra um policial penal e roubado o veículo do agente antes de serem feridos.

A ação policial teve início após equipes do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de São Gonçalo receberem uma informação de que dois suspeitos, responsáveis pelo roubo do veículo de um policial penal, estariam circulando pelo bairro de Alcântara. O crime inicial ocorreu também neste sábado (10), porém, em Maricá, onde o agente foi baleado e os criminosos levaram consigo o revólver calibre 38 pertencente ao policial. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do agente.

Após receberem a informação, os policiais do 7º BPM localizaram o casal transitando pela RJ-104 e tentaram realizar a abordagem. Segundo a corporação, os policiais foram recebidos a tiros, resultando em um confronto armado.

Os dois suspeitos foram feridos durante o confronto e foram prontamente socorridos, sendo encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O homem, que foi atingido por um tiro na cabeça, deu entrada em estado grave e foi encaminhado para o centro cirúrgico. Já a mulher, atingida de raspão, apresenta quadro de saúde estável. O veículo utilizado pela dupla, assim como o revólver empregado no crime, foram apreendidos pela polícia.