Bicheiros cariocas são acusados de envolvimento no assassinato de empresário

Bicheiros cariocas estão sendo investigados como principais acusados de envolvimento no assassinato do empresário goiano Bruno Vinícius Nazon de Moraes, de 30 anos, crime ocorrido em 12 de fevereiro de 2021, quando a vítima foi alvejada por tiros por dois homrense mascarados na Avenida Litorânea, em São Luís, Maranhão.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), as motivações por trás desse assassinato brutal estão relacionadas ao mercado de apostas esportivas e às disputas entre grupos envolvidos no jogo do bicho na região. O caso agora está sob análise da Justiça do estado nordestino, e o G1 teve acesso aos documentos pertinentes à investigação.

Conforme os dados apurados, o crime teria sido encomendado por Márcio Augusto Guedes Gregório, mais conhecido como Márcio Careca, que é gerente do grupo ParaTodos Rio no estado nordestino. Esse grupo é reconhecido no mundo do jogo ilegal por suas atividades no mercado de apostas e contravenções no Rio de Janeiro.

Segundo o Ministério Público, Bruno de Moraes viajou até o Maranhão com o objetivo de promover dois sites de apostas em jogos de futebol, pertencentes ao seu grupo. Os promotores descobriram que essa iniciativa acabou desagradando os bicheiros do Rio, que se autodenominavam como responsáveis pelas atividades de jogo do estado, como o jogo do bicho, caça-níquel e apostas.

As investigações revelaram que os contraventores cariocas gerenciavam as operações de jogo ilegal em São Luís, por intermédio de Márcio Careca. Ainda de acordo com as informações apuradas, Careca teria contratado dois assassinos de aluguel do Rio para cometer o crime: José Gomes da Rocha Neto, conhecido como Kiko, e Alfredo dos Santos Júnior, apelidado de Velho. Ambos são considerados foragidos pela Justiça até o momento.