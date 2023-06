Suspeito de golpe preso com arsenal em Niterói tinha viagem marcada para a Ucrânia

A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão de André Felipe de Oliveira Silva, suspeito de pirâmide financeira preso na última terça (30/05) depois de ser flagrada com um arsenal de armas dentro de um hospital privado em Icaraí, Niterói. Segundo relatos compartilhados pelo próprio suspeito, ele teria passagens compradas para a Ucrânia na data em que foi preso.

A audiência de custódia, realizada na 1ª Vara Criminal de Niterói, terminou com a conversão da prisão em flagrante, que aconteceu depois que policiais encontraram rifle, faca, soco inglês, colete balístico carregadores de arma e distintivos falsos em seu carro. Ele não apresentou a documentação correspondente ao material.

"A periculosidade do custodiado, evidenciada na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração delitiva, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, que não pode ser velado, neste momento, por nenhuma outra medida cautelar constritiva de liberdade, nada impedindo, por motivo óbvio, que o Juízo Natural faça nova análise da questão em destaque", disse o juiz Bruno Rodrigues Pinto, responsável pela decisão.

Em seu relato, o suspeito afirmou que, na noite da prisão, estava visitando sua esposa, que está internada no hospital,para se despedir e partir para uma viagem de dois meses. Dois dias antes, em seu perfil nas redes sociais, André havia alegado que iria para a Ucrânia, para o Iraque e para o Sudão. "Esse mês eu não vou poder mais comparecer, vou ficar 30 dias na Ucrânia, 15 dias no Iraque, 15 dias no Sudão e dois meses depois volto renovado", disse o acusado.

