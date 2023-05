Acusado de estelionato é preso com arsenal em hospital de Niterói

Um homem com 11 anotações criminais por estelionato foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, na noite desta terça-feira (30), em um hospital particular, no bairro de Icaraí, em Niterói. O detido seria gerente de uma pirâmide financeira com diversas ocorrências por golpes.

No momento da prisão, o acusado estaria fortemente armado, portando duas pistolas calibre 9mm na cintura, um canivete, um soco inglês e um carregador com munições. Ele também estaria com três celulares, dinheiro em espécie e cartões de crédito. Segundo a PM, há um registro anterior no Disque-denúncia contra o homem por porte de arma no mesmo hospital.

A Polícia Militar teria chegado até ele após um chamado para averiguar um baleado em roubo a uma residência. Porém, na unidade de saúde, teriam sido informados de que havia um homem armado.



Na abordagem, o suspeito teria dito que seria colecionador, atirador desportivo e caçador e que as armas seriam registradas, porém ele não apresentou a documentação aos policiais, que constataram posteriormente que o armamento estaria registrado em nome de uma empresa de comércio de armas e munições. O acusado também declarou possuir mais armas em sua casa, incluindo fuzis. Com autorização judicial, os agentes foram até o imóvel.

Além das armas encontradas com ele, os policiais teriam descoberto um rifle semi automático calibre 22mm, munições, uma capa de colete balístico, uma placa balística, um torniquete, um distintivo, uma faca e um giro flex dentro do carro do acusado, estacionado na garagem do hospital.

O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói).