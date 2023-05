Preso com arsenal em Niterói já teria ameaçado clientes

Clicado com figuras políticas, acusado seria responsável por empresa de investimentos acusada de fraude - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Preso na noite desta terça-feira (30/05) depois de ser encontrado com um arsenal de armas dentro de um hospital em Niterói, o empresário André Felipe de Oliveira Silva, de 31 anos, teria um histórico de ameças contra clientes da empresa financeira que administra. O acusado administra a Átrion Invest, empresa de investimentos acusada de fraudes e esquema de pirâmide.

Em uma reportagem publicada pelo portal "g1" no ano passado, clientes da empresa de André Felipe relatam que ter sido ameaçados pelos funcionários da investidora quando tentaram resolver dívidas deixadas com eles. Em um dos registros de conversas apresentadas pelas vítimas, um integrante da Átrion teria dito que "a força seira usada" caso eles não mantivessem calma durante uma reunião com os proprietários.

Em outra mensagem, André Felipe, o acusado pelo crime, chegou a escrever:"A cadeia alimentar será sempre eu lá em cima e você lá embaixo. Foi ganancioso e veio correr riscos. Mas não aguenta".

A empresa é acusada de deixar diversas dívidas de milhares de reais com clientes, que seriam atraídos pelas propostas de altos retornos financeiros para os investimentos. André Felipe acumula pelo menos 11 anotações por estelionato na Polícia. Em antigo perfil nas redes sociais, ele ostentava aparições com figuras políticas e participação em eventos luxuosos, além de diversos registros com armas de fogo.

Na última terça (30/05), André foi detido depois de ser encontrado com diversas armas e sem as licenças necessárias num hospital da rede privada em Icaraí. Ele chegou a dizer para os policiais que era colecionador, que não mostrou os documentos correspondentes ao arsenal. Todo o material - que incluía um rifle, pistolas e soco inglês, entre outros - foi apreendido.