Mulher é flagrada furtando farmácia em Itaipuaçu

Uma mulher foi presa após ser flagrada furtando produtos em uma farmácia em Itaipuaçu, distrito de Maricá, durante a noite da última sexta-feira (19/05).

Segundo relatos de testemunhas, a mulher entrou no estabelecimento, localizado próximo à Praça do Barroco, com duas grandes bolsas nas mãos. Os funcionários da drogaria desconfiaram do comportamento da mulher e resolveram checar as imagens das câmeras de segurança do local.

Nos registros, era possível ver a acusada furtando diversos produtos das prateleiras, como latas de leite em pó, chocolates, produtos de beleza e pares de chinelo. Policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) foram acionados ao local e capturaram a mulher.



A suspeita foi levada para a 82ª DP (Maricá), antes de ser conduzida para a Central de Flagrantes responsável pela região, a 76ª DP (Niterói).