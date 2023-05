Ladrões armados roubam carga de móveis em Maricá

Na manhã desta sexta-feira (19), um caminhão que carregava móveis foi roubado na Estrada de Itaipuaçu, em Maricá.

De acordo com informações de testemunhas, o caminhão foi rendido por homens armados que se aproximaram do veículo em um carro. Os criminosos prenderam as vítimas dentro do automóvel que estavam enquanto transferiam a carga de móveis para outro veículo que estava a disposição dos bandidos.

Assim que abasteceram o veículo com a carga roubada, os ladrões fugiram rapidamente e deixaram o caminhão próximo ao Parque Vera Cruz. A Polícia Militar foi chamada após o roubo, mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 82ª (Maricá).